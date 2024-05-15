Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Akpınar Mahallesi'ndeki Kuruçay baraj yolunda başından silahla yaralanan T.A.Ö, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden ayrıldıkları tespit edilen M.D, S.K, A.İ.Ç. ile Ş.U'yu kısa sürede yakaladı.

        A.İ.Ç. ve Ş.U. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Ekipler, yürütülen çalışma kapsamında olaya karıştıkları belirlenen A.Ö. ve B.S.T'yi de gözaltına aldı.

        Dört şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Konya'da 2,5 saat arayla dehşet: Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
        Konya'da 2,5 saat arayla dehşet: Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada

        Benzer Haberler

        Küçük Umay'ın hayatı "anne" sözüyle değişti
        Küçük Umay'ın hayatı "anne" sözüyle değişti
        Afyonkarahisar'da kamyonetin hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yara...
        Afyonkarahisar'da kamyonetin hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yara...
        Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' iddialarına 'kovuşturmaya yer olmadığ...
        Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' iddialarına 'kovuşturmaya yer olmadığ...
        Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden aranan eski öğretmen tutuklandı
        Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden aranan eski öğretmen tutuklandı
        Afyonkarahisar'da "AFSÜ GençFest 2024" başladı
        Afyonkarahisar'da "AFSÜ GençFest 2024" başladı
        Afyonkarahisar Belediyesine kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına ili...
        Afyonkarahisar Belediyesine kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarına ili...