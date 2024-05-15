Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı yakalandı

Ekipler, yürütülen çalışma kapsamında olaya karıştıkları belirlenen A.Ö. ve B.S.T'yi de gözaltına aldı.

A.İ.Ç. ve Ş.U. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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