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        Afyonkarahisar'da özel öğrenciler mezuniyet töreninde asker kınası yaktı

        Afyonkarahisar Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler için mezuniyet program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:40 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:40
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        Afyonkarahisar'da özel öğrenciler mezuniyet töreninde asker kınası yaktı
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        Afyonkarahisar Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel öğrenciler için mezuniyet program düzenlendi.

        Düzenlenen etkinlikte konuşan okulun müdürü Basri İşlek, 5 yıldır çocukları güzel bir şekilde eğitmeye, yetiştirmeye kendi kendilerine yetebilmeye hazır hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

        İşlek, emeklerinden dolayı tüm öğretmenlere teşekkür ettikten sonra özel öğrenciler tarafından hazırlanan pasta kesildi.

        Programın sonunda mezun olan öğrenciler için asker programı hazırlandı ve asker kınası yakıldı.

        Etkinliğe, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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