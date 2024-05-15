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        Afyonkarahisar'da 30 kuaför engellilerin saçlarını yarın ücretsiz kesecek

        Afyonkarahisar'da Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından başlatılan "Gönüllü Altın Makaslar Projesi" kapsamında 30 kuaför, yarın kentteki engellilerin saç bakımlarını ücretsiz yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:50 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:50
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        Afyonkarahisar'da 30 kuaför engellilerin saçlarını yarın ücretsiz kesecek
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        Afyonkarahisar'da Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından başlatılan "Gönüllü Altın Makaslar Projesi" kapsamında 30 kuaför, yarın kentteki engellilerin saç bakımlarını ücretsiz yapacak.

        Oda Başkanı Suat Uygur, AA muhabirine, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Yarın böyle bir projeye imza atacağız." dedi.

        Projeye destek veren tüm kuaförlere teşekkür eden Uygur, "Berberler ve Kuaförler Odamız, her zaman engelli kardeşlerimizin yanındadır. Proje kapsamında Afyonkarahisar'daki farklı mahallelerdeki 30 meslektaşımız gönüllü oldu. Yarın, iş yerlerinde engelli kardeşlerimizin saç kesimi ve bakımlarını ücretsiz bir şekilde yapacak." diye konuştu.

        Uygur, proje kapsamında Afyonkarahisar'da engellilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirildiğini kaydetti.

        Odaya kayıtlı kuaförlerden Basri Coşgun ise "Gönüllü Altın Makaslar Projesi"nin içerisinde yer almaktan mutlu olduklarını ve yarın gün boyu engelli bireylere hizmet vermeye hazır olduklarını söyledi.

        Odaya üye bir başka kuaför Ömer Kulhancı ise Afyonkarahisar'daki tüm engelli bireyleri saç kesimi iş yerine davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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