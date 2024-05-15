Afyonkarahisar'da 30 kuaför engellilerin saçlarını yarın ücretsiz kesecek

Afyonkarahisar'da Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası tarafından başlatılan "Gönüllü Altın Makaslar Projesi" kapsamında 30 kuaför, yarın kentteki engellilerin saç bakımlarını ücretsiz yapacak.

Oda Başkanı Suat Uygur, AA muhabirine, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla "Yarın böyle bir projeye imza atacağız." dedi.

Projeye destek veren tüm kuaförlere teşekkür eden Uygur, "Berberler ve Kuaförler Odamız, her zaman engelli kardeşlerimizin yanındadır. Proje kapsamında Afyonkarahisar'daki farklı mahallelerdeki 30 meslektaşımız gönüllü oldu. Yarın, iş yerlerinde engelli kardeşlerimizin saç kesimi ve bakımlarını ücretsiz bir şekilde yapacak." diye konuştu.