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        Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:01
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        Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.D, S.K, A.Ö. ve B.S.T. adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan A.Ö. ile B.S.T, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Akpınar Mahallesi'ndeki Kuruçay baraj yolunda dün, başından silahla yaralanan T.A.Ö, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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