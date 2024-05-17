Bolvadin'de 7 bin dolu makaron ele geçirildi
Bolvadin ilçesinde jandarma ekiplerince 7 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Bolvadin ilçesinde jandarma ekiplerince 7 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dişli beldesinde kaçak sigara ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreste yaptığı aramada 7 bin dolu makaron ile 125 bandrolsüz sigara ele geçirdi.
Şüpheli M.G, hakkında adli işlem uygulandı.
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