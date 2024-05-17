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        Afyonkarahisar'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

        Afyonkarahisar'da engelliler için bir günlük temsili askerlik yemin ve terhis töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:34 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:34
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        Afyonkarahisar'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
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        Afyonkarahisar'da engelliler için bir günlük temsili askerlik yemin ve terhis töreni düzenlendi.

        "Engelliler Haftası" dolayısıyla İkmal ve Garnizon Komutanlığı Şehit Teğmen Uğur Acar Kışlası'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Tören, bir gün askerlik heyecanı yaşayan 31 engelli bireyin yemin etmesiyle devam etti.

        Yemin töreni sonrasında özel bireylere terhis belgeleri verildi.

        Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, kurum müdürleri ve engeli bireylerin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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