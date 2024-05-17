İhsaniye'de "Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası" yapıldı

İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, "Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası"na katılan takımları ve sporcuları tebrik etti.

Döğer beldesindeki Memeç Kayalıkları mevkiinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla düzenlenen turnuvaya, İhsaniye Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Döğer Belediyesi takımları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.