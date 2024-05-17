İhsaniye'de "Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası" yapıldı
İhsaniye Kaymakamlığı tarafından "Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası" düzenlendi.
İhsaniye Kaymakamlığı tarafından "Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası" düzenlendi.
Döğer beldesindeki Memeç Kayalıkları mevkiinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla düzenlenen turnuvaya, İhsaniye Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Döğer Belediyesi takımları katıldı.
Beldedeki vatandaşların yakından takip ettiği turnuvayı, oynanan maçlar sonucunda İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı kazandı.
İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, "Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası"na katılan takımları ve sporcuları tebrik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.