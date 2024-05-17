Afyonkarahisar'da "2. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" yapıldı
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "2. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "2. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi.
Hastanenin Konferans Salonu'ndaki sempozyumda, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, açılış konuşması gerçekleştirdi.
İki oturum halinde düzenlenen sempozyumda, hemşirelik mesleği ele alındı.
Sempozyum sonrası Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki hemşireler tarafından "Hemşirelik Kıyafetleri Tarihsel Gelişim Aşamaları" konulu görsel sunum yapıldı.
Programın sonunda konuşmacılara belge ve hastanede meslekte 25 yılını dolduran hemşirelere plaket takdim edildi.
Sempozyuma, Korkmaz'ın yanı sıra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Mehmet Duran, kurum çalışanları ve davetliler katıldı.
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