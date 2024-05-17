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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, kadınlarla coğrafi işaret tescilli "İlibada dolması" sardı

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sinanpaşa ilçesinde kadınlarla coğrafi işaret tescilli "İlibada dolması" yapıma katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:51 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:51
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        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, kadınlarla coğrafi işaret tescilli "İlibada dolması" sardı
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        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sinanpaşa ilçesinde kadınlarla coğrafi işaret tescilli "İlibada dolması" yapıma katıldı.

        Yiğitbaşı, ilçeye bağlı Akören beldesinde kadınların davetiyle, bahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen "labada bitkisi" topladı.

        Kadınlarla birlikte UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Afyonkarahisar mutfağının coğrafi işaret tescilli lezzeti "İlibada dolması" saran Yiğitbaşı, besleyici bu lezzete ilişkin bilgi aldı.

        Yiğitbaşı, AA muhabirine, Akören beldesindeki kadınların doğadan topladıkları labada bitkilerini hazırlanan iç harcıyla dolmaya dönüştürdüklerini söyledi.

        Afyonkarahisarlı kadınların maharetli olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

        "Şehrimizin lezzetli yemeklerini kadınlarımızın bir araya gelerek yapması bizleri mutlu etti. Biz de kadınlarımızdan öğrenmiş olduk. İlibada dolması başta olmak üzere Afyonkarahisar'ımızın çok sayıda coğrafi işaretli lezzeti bulunuyor. Herkesi de yöresel yemeklerimizi tatmaya şehrimize bekliyoruz."

        Vali Yiğitbaşı'na Akören Belediye Başkanı Hacı Candan ile kadın girişimci Ayşe Safkurşun eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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