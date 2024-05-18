Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Ekipler, yaptıkları çalışmada, çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'yı Bolvadin ilçesi Dipevler köyünde, kent merkezinde 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ö ile 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.D'yi ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı merkeze bağlı Salar beldesinde yakaladı.

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