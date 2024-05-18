Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

        Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, yaptıkları çalışmada, çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'yı Bolvadin ilçesi Dipevler köyünde, kent merkezinde 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ö ile 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.D'yi ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'yı merkeze bağlı Salar beldesinde yakaladı.

        Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri engelli çocuklarla pasta yaptı
        Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri engelli çocuklarla pasta yaptı
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, kadınlarla coğrafi işaret tescilli "İlibad...
        Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, kadınlarla coğrafi işaret tescilli "İlibad...
        Bayan kuaförü Çiğdem Usta saç-sakala da el attı
        Bayan kuaförü Çiğdem Usta saç-sakala da el attı
        Afyonkarahisar'da "2. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" yapıldı
        Afyonkarahisar'da "2. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" yapıldı
        İscehisar'da "Beyaz Masa" projesi başladı
        İscehisar'da "Beyaz Masa" projesi başladı
        İhsaniye'de "Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası" yapıldı
        İhsaniye'de "Frigya 1. Geleneksel Futbol Turnuvası" yapıldı