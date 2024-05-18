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        Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında ilk gün sona erdi

        Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ilk gün programı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:23 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:23
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        Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında ilk gün sona erdi
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        Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ilk gün programı tamamlandı.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda, 6 ülkeden 158 sporcu mücadele ediyor.

        Parkurda 3 şampiyonanın MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran ve kadınlar kategorilerinde antrenman ve sıralama turları yapıldı.

        İlk günkü programda yer alan MX, veteran ve 50 cc kategorilerinin 1. yarışları gerçekleştirildi.

        Şampiyonaların final yarışları yarın yapılacak.

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