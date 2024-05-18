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        Afyonkarahisar'da 1000 metrelik Türk bayrağıyla "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı

        Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 1000 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:57 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:57
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        Afyonkarahisar'da 1000 metrelik Türk bayrağıyla "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı
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        Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 1000 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Eski Müze önünde ellerinde meşalelerle toplanan kalabalık, 1000 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak Kurtuluş Caddesi'nden Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

        Katılımcılar, mehter takımının eşlik ettiği yürüyüş sırasında marşlar söyledi.

        Yürüyüşe, Afyonkarahisar Vali Yardımcıları Uğur Kolsuz, Mehmet Keklik, Fatih Topuz ve Taner Bolat, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, kurum müdürleri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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