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        Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında final yarışları başladı

        Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ikinci gününde final yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 19.05.2024 - 14:16
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        Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve BMU şampiyonalarında final yarışları başladı
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        Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ikinci gününde final yarışları başladı.

        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda, 6 ülkeden 158 sporcu mücadele ediyor.

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