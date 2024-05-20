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        Köylüler yağmur duasına çıktı

        Sandıklı ilçesine bağlı Ürküt köyünde köylüler yağmur duasına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:28
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        Köylüler yağmur duasına çıktı
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        Sandıklı ilçesine bağlı Ürküt köyünde köylüler yağmur duasına çıktı.

        Köyün meralık alanında toplanan vatandaşlar yağmur duası etti.

        Vatandaşlar imam önderliğinde önce hacet namazı kıldı. Daha sonra yağmur duası yaparak köy muhtarlığı ve hayırsever vatandaşların desteği ile hazırlanan yemekleri yedi.

        Yağmur duasına Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Ürküt köy muhtarı Özcan Görgün, ürküt ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

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