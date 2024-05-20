Köylüler yağmur duasına çıktı

Yağmur duasına Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, Ürküt köy muhtarı Özcan Görgün, ürküt ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar imam önderliğinde önce hacet namazı kıldı. Daha sonra yağmur duası yaparak köy muhtarlığı ve hayırsever vatandaşların desteği ile hazırlanan yemekleri yedi.

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