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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı, 17 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 07:51 Güncelleme: 21.05.2024 - 07:51
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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı, 17 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

        Okan Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında sürücüsü henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada ilk belirlemelere göre, araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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