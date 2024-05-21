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        Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen heykelin ele geçirildiği hafif ticari araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:41
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        Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen heykelin ele geçirildiği hafif ticari araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar ilçesinden Dinar ilçesine tarihi eser getirilip satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen hafif ticari aracı Yıprak köyü yakınlarında durdurdu.

        Savcılık izni sonrası araçta yapılan aramada 30 santimetre eninde 90 santimetre yüksekliğinde alt kısmının dört cephesinde insan başı figürü olan üst kısmında pars başlığı olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.

        Araçtaki İ.Ö, F.A. ile S.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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