Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi

Savcılık izni sonrası araçta yapılan aramada 30 santimetre eninde 90 santimetre yüksekliğinde alt kısmının dört cephesinde insan başı figürü olan üst kısmında pars başlığı olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.

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