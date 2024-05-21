GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Okan Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı Ege Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında, Beytullah B'nin kullandığı 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan, yolcu otobüsünün ikinci şoförü Şükrü Akdaş (45) Sandıklı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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