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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:31
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        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

        Okan Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı Ege Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında, Beytullah B'nin kullandığı 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan, yolcu otobüsünün ikinci şoförü Şükrü Akdaş (45) Sandıklı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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