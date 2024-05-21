GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Okan Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı Ege Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında, Beytullah B'nin kullandığı 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, yolcu otobüsünün ikinci şoförü Şükrü Akdaş (45), Sandıklı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyareti sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yiğitbaşı, yaralılardan bazılarının taburcu edildiğini söyledi.

Kazada, yolcu otobüsünün ikinci şoförünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Yiğitbaşı, "Yeni bir can kaybımız olmayacak gibi görünüyor. Ancak, acı bir trafik kazası gerçekleşmiş oldu. Burada kamyonet sürücümüzün tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkışıyla ilgili bir durum söz konusu gibi görünüyor. Soruşturma şu an devam ediyor." diye konuştu.