Afyonkarahisar Müzesi'ndeki "ahşap mezar odası" Antik Çağ'ın izlerini taşıyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 55 yıl önce Tatarlı Tümülüsü'ndeki kaçak kazıda bulunan Antik Çağ'ın izlerini taşıyan "ahşap mezar odası", sergilendiği müzeye değer katıyor.

Tatarlı beldesindeki milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen Tümülüs, 1969'da kaçak kazı sırasında bulunup yağmacılar tarafından tahrip edildi.

Ahşap mezar odasının kök boyalı figürler ile bezenmiş kirişlerinin bir kısmı kesilip yurt dışına kaçırıldı.

Afyonkarahisar Müzesi tarafından bir yıl sonra Tatarlı Tümülüsü'nde yapılan kurtarma kazısında mezar odasının diğer kısmı taşındı.

Kaçırılan ahşap parçaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle 2004'te Türkiye'ye getirildi. Alman ve Türk uzmanlarca restorasyonu yapılan eser, İstanbul'da 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında "Tatarlı Tümülüsü: Renklerin Dönüşü" başlığıyla sergilendi.

Dinar ilçesindeki kazı çalışmalarına bilimsel koordinatörlük yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ümit Emrah Kurt, AA muhabirine, Afyonkarahisar Müzesi'nde sergilenen ahşap mezar odasının da Kibele heykeli gibi yurt dışına kaçırılıp yeniden getirilme öyküsünün bulunduğunu söyledi.

Müzede sergilenen ahşap mezar odasının Afyonkarahisar ve çevresinde var olan önemli kültürel kalıntıların bir yansıması olduğunu vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Arkeolojik malzeme olarak ahşap ürünlerin günümüze kadar gelmesi zordur. Organik oldukları için çok çabuk tahrip olurlar. Bu mezar odasında biraz şanslıyız, günümüze kadar gelebilmiş. Dünyadaki nadir ahşap eserlerden bir tanesi diyebiliriz. Ahşap mezar odasında boyayla yapılmış figürler bulunuyor. O döneme ilişkin çeşitli sahnelerin var olması, önemini daha da artırıyor."