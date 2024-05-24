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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ve Dinar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:07
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ve Dinar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapılacağı ihbarını aldı.

        İhbarları değerlendiren ekipler, Sinanpaşa'nın Düzağaç beldesinde durdurulan araçta ve Dinar ilçesi Aktoprak köyünde belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, 196 uyuşturucu hap, tabanca, kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 12 mermi, kelepçe ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Jandarma ekipleri, iki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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