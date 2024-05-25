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        Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:34 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:34
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        Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.Ö, (60) idaresindeki 51 BC 951 plakalı otomobil, Karayokuş köyü yakınlarında O.Ç'nin (29) kullandığı 03 ADJ 034 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü O.Ç. ile araçtaki İ.Ç. (23) ve Y.E. (2) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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