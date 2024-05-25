Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.Ö, (60) idaresindeki 51 BC 951 plakalı otomobil, Karayokuş köyü yakınlarında O.Ç'nin (29) kullandığı 03 ADJ 034 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü O.Ç. ile araçtaki İ.Ç. (23) ve Y.E. (2) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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