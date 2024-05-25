Afyonkarahisar'da firari 3 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 6 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde, 5 yıl 5 ayla aranan A.A'yı Şuhut ilçesinde ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi Dinar ilçesinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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