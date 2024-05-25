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        Afyonkarahisar'da yüksekten düşen kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kayanın üzerinden düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:38
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        Afyonkarahisar'da yüksekten düşen kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde kayanın üzerinden düşen kişi yaralandı.

        Ayazini köyüne dağcılık ve spor kulübüyle giden D.A.S, (42) bir kayanın üzerine çıktı.

        Bir anlık dikkatsizlik sonucu düşen D.A.S, yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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