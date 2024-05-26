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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:36
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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        K.K (53) idaresindeki 06 HBN 74 plakalı otomobil, ilçenin Yüreğil kavşağı mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.K (26), E.S.K (21) ve H.B.K Emirdağ Devlet Hastanesi'ne ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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