Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü

Basın açıklamasının ardından katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları ile kampüste yürüyüş yaptı.

Erkal, "Artık kınama zamanı geçti üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve ulaşabildiğimiz her yerde kalben buğzetmenin ötesine geçip, harekete geçme zamanıdır." dedi.

Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Furkan Erkal, 8 aydır her gün kınadıkları siyonist devletin dün gece "2371 Blok" adını verdikleri ve 4 gün önce güvenli bölge olarak nitelediği Refah bölgesine sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit ettiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek ve Gazze halkına destek amacıyla yürüyüş yaptı.

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