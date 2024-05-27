Üniversite öğrencileri Afyonkarahisar'ı ziyaret etti

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğünün girişimleriyle ziyaret kapsamında Afyonkarahisar'a geldi.

Kendisi de iletişim doçenti olan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, valilikte kabul ettiği iletişim fakültesi öğrencilerine, mesleki kariyeri ve tecrübelerine ilişkin bilgilerini aktardı.

Daha sonra öğrenciler yerel bir televizyon kanalı ve yerel bir gazeteyi ziyaret ederek, iletişimin uygulama alanları hakkında bilgi aldı.