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        Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde sera işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:46 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:46
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        Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde sera işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Mehmet Aşık idaresindeki 03 AES 077 plakalı sera işçilerini taşıyan minibüs, Yeşilhisar Karayokuş Mevkisi'nde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yaralanan 14 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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