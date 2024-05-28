Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile 03 AAV 136 plakalı otomobildeki G.T. ve T.T. hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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