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        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 22:00 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:00
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        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, A.B'nin (43) daha önceki yıllarda Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

        Şüpheli ilçenin Yalı Mahallesi'nde evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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