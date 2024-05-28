Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, A.B'nin (43) daha önceki yıllarda Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.