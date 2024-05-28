Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, A.B'nin (43) daha önceki yıllarda Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti.
Şüpheli ilçenin Yalı Mahallesi'nde evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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