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        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:42
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        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        M.Ç. (43) idaresindeki 03 PP 333 plakalı tır, Suvermez Kavşağı yakınlarında Erkut A'nın (66) kullandığı 03 HE 158 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Ayşe Dudu E. (62) ve Yıldız Ö. (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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