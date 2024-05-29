Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisarlı özel sporcular, milli takım hedefiyle koşuyor

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da özel sporcular, katıldıkları organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle hedefleri olan milli takıma bir adım daha yaklaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:08 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisarlı özel sporcular, milli takım hedefiyle koşuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da özel sporcular, katıldıkları organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle hedefleri olan milli takıma bir adım daha yaklaştı.

        Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Sporcular Atletizm Antrenörü Sedat Özdemir, AA muhabirine, yaklaşık iki yıldır özel sporcuların antrenmanlarının devam ettiğini söyledi.

        Antrenmanları aksatmayan 25 sporcu olduğunu aktaran Özdemir, "Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Afyonkarahisar'da Okul Sporları Türkiye seçmesi yaptık. Daha sonra dereceye girenleri Türkiye Özel Sporcular Atletizm Yarışması'na götürdük. Orada sporcularımız, branşlarında derece elde etti." ifadelerini kullandı.

        - "Özveriyle çalışan sporcularımız, emeklerinin karşılığını alacaktır"

        Özdemir, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

        "Amacımız dereceye giren sporcuları milli takıma kazandırmak. Çalışmalar güzel gidiyor. Bizlere aileler çok yardımcı oluyor. Hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Derece alan sporcularımız çok mutlu oluyor. Özveriyle çalışan sporcularımız, emeklerinin karşılığını alacaktır. Öğrencilerimiz milli takım hedefiyle koşuyor."

        - Sporcular da çalışmalarını hedefleri doğrultusunda sürdürüyor

        Sporculardan Eymen İşbilir (10), yarışmalara katılmadan önce çok çalıştığını dile getirdi.

        Arkadaşlarıyla antrenmanlarda yoğun çalıştıklarını vurgulayan Eymen, "Hedefim birinci olmak. Ailem en büyük destekçim. Onların desteği beni motive ediyor." diye konuştu.

        Sporculardan Mehmet Akif Işık da "Başara başara birinci olacağım. Yarışmalardan dereceyle geldiğim için çok mutlu oldum. Ailem de bana hep destek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Burdur'da diyaliz sonrası ikinci ölüm!
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        2 kız kardeşini istismar etmişti! İğrenç ağabeyin cezası belli oldu!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü: Nedeni şoke etti
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele dağıldı
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Ünlülerden Filistin mesajları
        Ünlülerden Filistin mesajları
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalan...
        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalan...
        Afyonkarahisar'da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Afyonkarahisar'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği başladı
        Afyonkarahisar'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği başladı
        Çay ile Shaoxing belediyeleri arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Çay ile Shaoxing belediyeleri arasında işbirliği protokolü imzalandı