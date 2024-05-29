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        Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri "kitap bağışı" kampanyası başlattı

        Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, kütüphanesi bulunmayan köy okulları için kitap bağışı projesi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:23
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        Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri "kitap bağışı" kampanyası başlattı
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        Afyonkarahisar'da üniversite öğrencileri, kütüphanesi bulunmayan köy okulları için kitap bağışı projesi düzenledi.

        Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Genç Kızılay Topluluğu'ndaki üniversite öğrencileri, köy okullarında kütüphane kurmak için kitap toplamaya başladı.

        Proje kapsamında üniversite öğrencileri, 31 Mayıs'a kadar köy okulları için kitap bağışı kabul ediyor.

        AKÜ Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Tufan Akbulut, "Bu projeyle öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kitapların çocuklarımızın hayatında açacağı kapıların farkındayız ve bu nedenle bu tür projeleri sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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