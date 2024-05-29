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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:24
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Yarenler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan İ.B. ile A.A'nın üst aramasında 7 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile bir sentetik hap ele geçirildi.

        Polis ekipleri, A.A'yı gözaltına aldı, İ.B'ye adli işlem uyguladı.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Kargo'yla gönderilen uyuşturucuyu alan şüpheli yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan Afyonkarahisar'a kargoyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kent merkezinde takip sonucu kargo poşetini alan ve araçla kaçmaya çalışan H.Ç'yi yakaladı.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Polis ekipleri, H.Ç'ye adli işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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