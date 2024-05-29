Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Ekipler, Yarenler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan İ.B. ile A.A'nın üst aramasında 7 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile bir sentetik hap ele geçirildi.

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