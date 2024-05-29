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        Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü açılış için gün sayıyor

        Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Olgunlaşma Enstitüsü'nün haziran ayı içerisinde hizmete gireceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:45
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        Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü açılış için gün sayıyor
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        Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Olgunlaşma Enstitüsü'nün haziran ayı içerisinde hizmete gireceğini söyledi.

        Keklik ile İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, Selçuklu Mahallesi'ndeki Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

        İncelemenin ardından açıklamada bulunan Keklik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın girişimleriyle Olgunlaşma Enstitüsü'nün açılışı için gün saydığını söyledi.

        Olgunlaşma Enstitüsü'nde Gastronomi başta olmak üzere farklı branşlarda Ar-Ge çalışmaları yapılacağını dile getiren Keklik, şöyle konuştu:

        "Burası İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde bir akademi olarak çalışacak. Burada Gastronomi mutfağımızla birlikte 4 atölyemiz bulunacak. Ar-Ge ekibimiz de Afyonkarahisar ve bütün ilçelerinde çalışma yürütecek. Şehrimizin yöresel zenginliklerini çıkaran çok önemli bir kurum olacak."

        - Vagon kafe açılacak

        Keklik ayrıca, Olgunlaşma Enstitüsü bahçesine kurulan ve dikkat çeken vagonun da kafe restoran olarak hizmet vereceğini ifade etti.

        Buradaki vagon kafenin ismi içerisinde Afyonkarahisar'da anket çalışması yapıldığını aktaran Keklik, "Bu ankete çok sayıda vatandaşımız görüş bildirdi. Anket sonucunu yakın tarihte Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı, açıklayacak. İnşallah, burası Afyonkarahisar'ın en çok ziyaret edilen ve beğenilen mekanlarından olacak." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsünün akademi olarak hareket ederek Ar-Ge biriminin çalışmalarıyla kentin yöresel kültürünün gelecek nesillere aktarılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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