Afyonkarahisar'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada yaralanarak Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu M.E.S. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.