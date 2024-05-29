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        Afyonkarahisar'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 21:26 Güncelleme: 29.05.2024 - 21:26
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        Afyonkarahisar'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

        C.H.Y. (29) idaresindeki 42 DFB plakalı tır, Suvermez Kavşağı'nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 EDD 03 plakalı kamyonete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanarak Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu M.E.S. ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı.

        Tır şoförü C.H.Y. ifadesinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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