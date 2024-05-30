Sandıklı'da yöresel tatların tanıtım günleri başladı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yöresel tatların tanıtım günleri gerçekleştiriliyor.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yöresel tatların tanıtım günleri gerçekleştiriliyor.
Kapalı pazar yerindeki etkinliğe, sosyal medya üzerinden organize olarak Adana, Erzurum, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Kahramanmaraş'tan gelen esnaflar yörelerine özgü ürünleri satışa sundu.
Cağ kebabı, kuzu şiş, şırdan, mumbar, çiği köfte, baklava gibi bir çok ürünün satışa sunulduğu tanıtım günleri pazar güne kadar sürecek.
Esnaf Mustafa Kale, "Türkiye'nin hemen hemen her yerine gidiyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya gibi bütün illere gidiyoruz. Yörelerin ürünlerini tanıtıyoruz, ekip halindeyiz. Ama sürekli aynı kişiler değiliz." dedi.
Hatay'dan gelen Erdoğan Balıkçı ise herkesi lezzetlerini tatmaya beklediklerini söyledi.
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