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        Afyonkarahisar'da Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda konferansı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 30.05.2024 - 14:03
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        Afyonkarahisar'da Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda konferansı düzenlendi
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        Afyonkarahisar'da Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda konferansı gerçekleştirildi.

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi'ndeki öğrenci topluluğunun daveti üzerine yönetmen ve yazar Hasan Yıldız, Mavi Salon'da "Kariyer Sohbetleri: Gelecek Henüz Avuçlarınızda" konferansı verdi.

        Konferansta gençlere kariyer yolculuğu, iş hayatı ve sosyal hayat üzerine sunum yapan Yıldız, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına ilişkin düşüncelerini paylaştı.

        Yıldız ve öğrenciler, konferans sonunda döviz ve pankart açarak İsrail'i protesto etti.

        Konferans sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Yıldız, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yaptığını söyledi.

        Türkiye'nin farklı üniversitelerinde düzenlediği konferanslarda bu konuya dikkati çekmeye çalıştıklarını aktaran Yıldız, "Mazlumların ve Müslümanların yanında olmamız gerekiyor. Harekete geçme zamanı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da dünyadaki bütün mazlumların yanında ve onları destekliyor. Biz de gücümüzün yettiği kadar sesimizi duyurmaya çalışıyoruz."diye konuştu.

        Yıldız, AFSÜ'deki öğrencilerle verdikleri "Özgür Filistin" mesajıyla, Gazze halkının yanında olduklarını herkese gösterdiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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