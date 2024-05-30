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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:26
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
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        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Dün yaşanan kazada yaralanan yabancı uyruklu M.E.S, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Emirdağ ilçesinde dün, C.H.Y. (29) idaresindeki 42 DFB plakalı tır, Suvermez Kavşağı'nda, 42 EDD 03 plakalı kamyonete çarpmış, kazada yaralanan kamyonetteki yabancı uyruklu A.M. (52) ile Y.B. (31) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

        Ağır yaralanan yabancı uyruklu M.E.S, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, tır şoförü C.H.Y. gözaltına alınmıştı.

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