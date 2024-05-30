Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Polis ekipleri 28 Mayıs'ta, terör örgütü DEAŞ içerisinde bir dönem faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.