Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Toplanan delillerin ardından belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 787 sentetik hap, 3 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 450 lira ele geçirildi.

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