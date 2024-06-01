Sandıklı'da Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı

Erdem, yaptığı açıklamada, "Bu görevi seçildiğim 1992'den beri maaş almadan sürdürüyorum. Üyelerimiz 4 yıl daha beni başkanlığa seçti. Herkese teşekkür ediyorum."ifadesini kullandı.

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