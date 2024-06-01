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        Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek için "sessiz yürüyüş" yapıldı

        Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:00
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        Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek için "sessiz yürüyüş" yapıldı
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        Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

        İmaret Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Zafer Meydanı'na yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Rıdvan Şener, Gazze için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

        Gazze'nin sağlık ihtiyacının gün geçtikçe arttığını vurgulayan Şener, şöyle konuştu:

        "Şu an yetersiz hijyen koşullarından kaynaklı bildirilen bulaşıcı hastalık vaka sayısı 1 milyonun üzerinde. Gazze'de tedavi bekleyen 10 bin kanser hastası, ilaç eksikliğinden risk altında olan 350 bin kronik hasta var. Gazze, insani ve tıbbi yardım bekliyor. Bizler, burada İsrail'in zulmünü lanetlerken aynı zamanda Gazze'ye ulaşacak insani ve tıbbi yardımın birer gönüllüsü olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tüm dünyada bizle aynı hassasiyeti paylaşan nice meslektaşımız olduğunu da çok iyi biliyoruz."

        Gazze için eylem, dua ve boykot çağrısında bulunan Şener, "Hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına 'sessiz yürüyüş' kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Dünya yeni bir bahara gebeyken, biz vicdanımızla, şuurumuzla, duamızla, eylemimizle Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz."diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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