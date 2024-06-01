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        Afyonkarahisar'da yola çıkan köpek kaza yaptırdı, 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:22
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        Afyonkarahisar'da yola çıkan köpek kaza yaptırdı, 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        H.İ.K, (51) idaresindeki 26 PY 275 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 17. kilometresinde önüne başıboş köpek çıktı.

        Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, refüje devrildi.

        Sürücü ile araçtaki A.K. (42) ve E.K. (11) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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