Afyonkarahisar'da yola çıkan köpek kaza yaptırdı, 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
H.İ.K, (51) idaresindeki 26 PY 275 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 17. kilometresinde önüne başıboş köpek çıktı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, refüje devrildi.
Sürücü ile araçtaki A.K. (42) ve E.K. (11) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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