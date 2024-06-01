Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfınca piknik düzenlendi

Pikniğe yaklaşık 400 çocuğun katıldığını aktaran Ülkü, "Vakıf olarak bunun onur ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da daha büyük aktiviteler gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, gazetecilere, amaçlarının Afyonkarahisar'daki bütün yetim ve öksüz çocukların ellerinden tutabilmek olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.