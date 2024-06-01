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        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfınca piknik düzenlendi

        Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından piknik organizasyonu gerçekleştiridi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:13
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        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfınca piknik düzenlendi
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        Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından piknik organizasyonu gerçekleştiridi.

        Devlet Parkı'ndaki programda, pikniğe katılan ailelere, yemek ikramı yapıldı, çocuklar için müzikli gösteriler düzenlendi.

        Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, gazetecilere, amaçlarının Afyonkarahisar'daki bütün yetim ve öksüz çocukların ellerinden tutabilmek olduğunu söyledi.

        Pikniğe yaklaşık 400 çocuğun katıldığını aktaran Ülkü, "Vakıf olarak bunun onur ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da daha büyük aktiviteler gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

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