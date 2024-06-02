Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek için oturma eylemi yapıldı

Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

Zafer Meydanı'nda bir araya gelen Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Ortaokul ile İHH Çocuk üyeleri, "Ne kadar çok öldük", "Nehirden denize özgür Filistin", "Zalimler için yaşasın cehennem" ve "Kudüs bir sınav kağıdı her mümin kulun önünde" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

Eyleme, çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları pankartlarla, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla katıldı.