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        Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek için oturma eylemi yapıldı

        Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:09
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        Afyonkarahisar'da Gazze'ye destek için oturma eylemi yapıldı
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        Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

        Zafer Meydanı'nda bir araya gelen Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Ortaokul ile İHH Çocuk üyeleri, "Ne kadar çok öldük", "Nehirden denize özgür Filistin", "Zalimler için yaşasın cehennem" ve "Kudüs bir sınav kağıdı her mümin kulun önünde" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail'in saldırılarını kınadı.

        Eyleme, çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları pankartlarla, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla katıldı.

        Katılımcılar bir süre sessiz oturma eylemi yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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