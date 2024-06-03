Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
D.P. idaresindeki 03 KV 018 plakalı otomobil, Bolvadin ilçesinde yön tabelasına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan D.P, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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