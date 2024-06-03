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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:41
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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

        D.P. idaresindeki 03 KV 018 plakalı otomobil, Bolvadin ilçesinde yön tabelasına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan D.P, hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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