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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:03 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:03
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        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün sözde adliye yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü'yü Bolvadin ilçesinde yakaladı.

        B.Ü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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