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        Afyonkarahisar'da tarihi kale ve çevresinden 2 ton çöp toplandı

        AKUT Arama Kurtarma Derneği Afyonkarahisar ekibi tarafından tarihi Afyonkarahisar Kalesi ve çevresinde temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:56
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        Afyonkarahisar'da tarihi kale ve çevresinden 2 ton çöp toplandı
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        AKUT Arama Kurtarma Derneği Afyonkarahisar ekibi tarafından tarihi Afyonkarahisar Kalesi ve çevresinde temizlik yapıldı.

        Dünya çevre günü etkinlikleri kapsamında AKUT Afyonkarahisar ekibi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu ve Afyonkarahisar Belediyesi işbirliğinde tarihi Afyon Kalesi'nde çevre temizliği gerçekleştirdi.

        226 metre yüksekliğinde bulunan Kale eteğinde buluşan gönüllüler, yürüyerek ve çevre temizliği yaparak kale zirvesine çıktı.

        AKUT'un arama kurtarma personelleri milattan önce 1350'li yıllarda kurulan tarihi kale surlarından iple inerek ulaşılması zor yerlerdeki atıkları tek tek topladı.

        Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik ekiplerinin de destek verdiği çevre temizliğinde yaklaşık 2 ton atık toplandı. Toplanan atıklarla yazılan AKUT yazısı dron ile görüntülendi.

        Etkinlikle ilgili konuşan AKUT Karar Kurulu Üyesi Süleyman Emre Millik, amaçlarının ulaşılması zor yerlerde bulunan atıkları da doğadan uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

        Millik, Dünya çevre Günü dolayısıyla AKUT ekiplerinin dağda, denizde, tarihi ve turistik özelliği olan alanlarda temizlik yaparak bilinç oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

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