Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Ekipler, belirlenen bir adrese yaptığı baskında 59 adet peçeteye emdirilmiş halde uyuşturucu, 524 sentetik hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 615 lira ele geçirdi.

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