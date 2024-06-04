Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "hırsızlık" suçlarından 15 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'yi kent merkezinde, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.A'yı Çay ilçesinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi
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